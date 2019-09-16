Украину атакуют четыре штамма гриппа, корь и дифтерия

16.09.2019 16:02

С приходом осени и первых холодов вновь начинают говорить о неминуемой эпидемии гриппа. Как передает replyua.net со ссылкой на «Вести», украинцев в ближайшем эпидемсезоне будет атаковать грипп А/H3N2 (Сингапур) и грипп группы В. Кроме того, даст о себе знать активация кори и дифтерии.

В интервью журналистам врач-инфекционист, советник министра здравоохранения Ольга Голубовская пояснила, что дать однозначный ответ о том, какой грипп захватит территорию Украины, сложно, поскольку этот вирус непредсказуем.

«В этом сезоне, если верить информации ВОЗ, будут циркулировать четыре штамма вируса гриппа: два А и два вида В. Из этих четырех больше всего опасен А/H3N2 (Сингапур). Это тот штамм гриппа, который вызывал волну тяжелых респираторных заболеваний с достаточно высокой смертностью. Особенно много смертельных случаев было в США, у нас он был намного легче», – отметила Голубовская.

Более того, будут циркулировать А/Н1N1 (свиной грипп), а также вирус, напоминающий B Colorado (06/2017) и B Phuket (3073/2013). Врач говорит, что в Украину уже поступили вакцины от гриппа, они пока что находятся на проверке и в начале октября должны поступить в клиники и аптеки.