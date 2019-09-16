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В МИД России не подтвердили слова Пушилина о возможном «присоединения» ОРДЛО
16.09.2019 20:01
Кремль остается приверженным Минским соглашениям, несмотря на желание главарей ОРДЛО войти в состав РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что Россия связывает политику по Донбассу с реализацией Минских соглашений. Захарова добавила:
«Это направление связано с воплощением в жизнь минских договоренностей, где все четко расставлено по своим местам».
По ее словам, большое количество заявлений со стороны главарей «ЛДНР» о намерениях присоединиться к России якобы, связано с «агрессивными заявлениями Киева».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, МИД, Пушилин, ОРДЛО
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