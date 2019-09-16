В МИД России не подтвердили слова Пушилина о возможном «присоединения» ОРДЛО

Кремль остается приверженным Минским соглашениям, несмотря на желание главарей ОРДЛО войти в состав РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что Россия связывает политику по Донбассу с реализацией Минских соглашений. Захарова добавила:

«Это направление связано с воплощением в жизнь минских договоренностей, где все четко расставлено по своим местам».

По ее словам, большое количество заявлений со стороны главарей «ЛДНР» о намерениях присоединиться к России якобы, связано с «агрессивными заявлениями Киева».

Источник: https://donpress.com