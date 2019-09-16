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Венедиктов: "У Украины появился мощный союзник, Макрону и Меркель придется "попотеть"
16.09.2019 10:47
Алексей Венедиктов считает, что в противовес склонным к компромиссам Меркель и Макрону президент Украины хочет заполучить в партнеры президента США.
По мнению журналиста, октябрьской встрече с участниками "нормандской четверки" должна предшествовать встреча президента Владимира Зеленского с главой Белого Дома Дональдом Трампом, сообщает Диалог.UA со ссылкой на Российский Диалог.
Согласно инсайду Венедиктова, переговоры должны состояться уже 24 сентября. Если верить словам журналиста, то Дональд Трамп не прочь стать посредником в переговорах "нормандской четверки", что как раз устраивает нового украинского лидера.
Осталось только понять, чью сторону в итоге займет президент США.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, Дональд Трамп, Меркель, Макрон
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