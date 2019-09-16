Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Венедиктов: "У Украины появился мощный союзник, Макрону и Меркель придется "попотеть"

16.09.2019 10:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Венедиктов: "У Украины появился мощный союзник, Макрону и Меркель придется "попотеть"

Алексей Венедиктов считает, что в противовес склонным к компромиссам Меркель и Макрону президент Украины хочет заполучить в партнеры президента США.

По мнению журналиста, октябрьской встрече с участниками "нормандской четверки" должна предшествовать встреча президента Владимира Зеленского с главой Белого Дома Дональдом Трампом, сообщает Диалог.UA со ссылкой на Российский Диалог.

Согласно инсайду Венедиктова, переговоры должны состояться уже 24 сентября. Если верить словам журналиста, то Дональд Трамп не прочь стать посредником в переговорах "нормандской четверки", что как раз устраивает нового украинского лидера.

Осталось только понять, чью сторону в итоге займет президент США.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Донбасс, Дональд Трамп, Меркель, Макрон
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх