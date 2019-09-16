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Зеленский назвал свои первые шаги к миру на Донбассе

16.09.2019 17:48
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Зеленский назвал свои первые шаги к миру на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой в Киеве заявил, что «завершение войны и деоккупация всех украинских территорий» является его главной миссией в качестве главы государства.

Украинский лидер отметил:

«Я глубоко тронут, что возвращение мира в Украину госпожа Чапутова назвала личной целью. Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий моя главная миссия как президента Украины, и мы очень рассчитываем на вашу поддержку — дипломатическое и санкционное давление всех наших партнеров, в том числе и Словакии».

Глава государства уточнил, что завершение войны необходимо не только Украине, но всей Европе, «которая всегда будет чувствовать себя в опасности, пока Российская Федерация игнорирует международное право». Кроме того, Зеленский назвал важные шаги, которые намерен сделать для мира на Донбассе:

«Полное и постоянное прекращение огня, окончательное разведение сил в районе Станицы Луганской, которое должно быть надлежащим образом верифицировано ОБСЕ, станут первыми значительными шагами на пути к миру».

Также, он выразил надежду, что Словакия председательствующая в этом году в ОБСЕ, продолжит ставить вопрос о «полном выводе оккупационных войск и возвращении под украинский контроль временно оккупированных территорий».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, мир, Словакия, пресс-конференция, Зеленский
 
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