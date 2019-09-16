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Зеленский принял окончательное решение по Донбассу: вот как все будет
Президент Владимир Зеленский заявил, что его первоочередной задачей на посту президента является завершение войны на Донбассе дипломатическим путем. Также он добавил, что введение миротворческой миссии на Донбасс не рассматривается.
Об этом глава государства сказал в пятницу, 13 сентября, на форуме Киеве на 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) «Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе».
«Те, кто отважно защищает Украину должны вернуться победителями. Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Но я неоднократно говорил, что единственный путь к этому — дипломатия», — сказал он.
Зеленский также отметил, что вопрос введение миротворческой миссии на Донбассе не поднимают в Минске и он сам его не поднимает.
«Я очень осторожно отношусь к теме миротворцев на Донбассе. Я не хочу, чтобы у нас был абхазский сценарий, был приднепровский сценарий.
Я не поднимаю тему миротворцев, и в Минске не поднимают эту тему. Я доволен, если миротворцы будут на границе Украины и РФ — пожалуйста, туда мы их приглашаем», — заявил он.
Кроме этого, Зеленский заявил о необходимости сохранения санкций против РФ. По его словам, санкции — это те самые жесткие налоги необходимы для мирового порядка.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, Зеленский
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