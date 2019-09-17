Глава ОБСЕ сделал неожиданное заявление о выборах на оккупированном Донбассе

17.09.2019 15:25

В настоящее время нет никаких возможностей для проведения официальных выборов на оккупированной территории Донбасса.

Об этом в интервью ВВС сообщил Мирослав Лайчак, который председательствует в ОБСЕ, передает Диалог.UA.

Ранее Лайчак заверил, что Минские соглашения между Украиной и Россией могут быть выполнены только через внедрение "формулы Штайнмайнера". По словам главы ОБСЕ, свободные выборы на Донбассе могут состояться только в системе украинской юрисдикции. "Я думаю, что свободные выборы могут пройти только в свободной обстановке, и конечно по украинским законам и при наблюдении со стороны международных наблюдателей - ОБСЕ, других международных организаций, то есть в системе украинской юрисдикции. Только после этого, когда мы достигнем такой ситуации, мы сможем организовать выборы и назвать их свободными", - заявил Лайчак. При этом предшествовать проведению выборам, по мнению главы ОБСЕ, должен вывод российский войск из региона, а также установление Украиной контроля над границей на Востоке. "Конечно, о конкретных деталях должны договориться стороны, и поскольку Донбасс является территорией Украины, я считаю правомерным, что выборы можно организовать только в такой обстановке, когда украинская власть, украинское правительство скажут, что атмосфера, предпосылки для свободных выборов. На сегодня такой ситуации нет", - рассказал Лайчак.