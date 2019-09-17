Пенсионный фонд в смартфоне: в Украине тестируют новый сервис

17.09.2019 12:29

Пенсионный фонд Украины (ПФУ),утвердивший ранее показатель средней заработной платы для вычисления пенсий, запустил в тестовом режиме новый электронный сервис – мобильное приложение "Пенсионный фонд", информирует пресс-служба ПФУ.

"Проект "Пенсионный фонд Украины в смартфоне" разработан с целью реализации развития системы предоставления электронных услуг "е-пенсия" и обеспечивает максимально удобное и оперативное взаимодействие граждан с Пенсионный фондом", – говорится в сообщении, передает segodnya.

По данным пресс-службы, мобильное приложение обеспечивает:

пользование электронными услугами фонда с мобильных устройств;

доступ всех работающих (застрахованных лиц) к информации, содержащейся в электронной учетной карточке социального страхования, которая находится в Реестре застрахованных лиц по анкетным данным, заработной плате и информации о приобретенном страховом стаже;

защиту прав застрахованных лиц путем контроля за уплатой страхователями страховых взносов;

доступ пенсионеров к данным электронного пенсионного дела;

оперативный доступ к электронному реестру листков нетрудоспособности;

повышение качества предоставления услуг.

В ПФУ добавили, что в ближайшее время появятся другие возможности, в частности предоставление документов для назначения/перерасчета пенсий в "один клик" (е-пенсия) и запись на прием в отделы обслуживания.