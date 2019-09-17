Под Киевом сожгли дом Гонтаревой

17.09.2019 10:30

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что под Киевом сожгли ее дом, сообщает РБК-Украина.

По словам Гонтаревой, неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью.

"Наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось его даже потушить. Это уже полное и окончательное беззаконие! Я не знаю куда мне обращаться, террор продолжается!", - заявила она.