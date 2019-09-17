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Под Киевом сожгли дом Гонтаревой

17.09.2019 10:30
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Под Киевом сожгли дом Гонтаревой

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что под Киевом сожгли ее дом, сообщает РБК-Украина.
По словам Гонтаревой, неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью.
"Наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось его даже потушить. Это уже полное и окончательное беззаконие! Я не знаю куда мне обращаться, террор продолжается!", - заявила она.



Теги: дом, пожар, Валерия Гонтарева
 
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