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В Нацбанке рассказали как отличить фальшивые банкноты 500 гривен. ВИДЕО
Национальный банк Украины предупредил, что в Украине появились фальшивые 500-гривневые купюры и дал разъяснение, как отличить подделку.
Об этом представители Национального банка рассказали на сайте НБУ в Youtube, передает donpress.
По данным НБУ, поддельные банкноты обнаружили в кассах торговых сетей и АЗС в Киевской, Львовской, Харьковской, Одесской и Черкасской областях. В купюрах подделаны элементы защиты, которые проверяются кассирами с помощью ультрафиолетовых детекторов.
«Но настоящие банкноты имеют достаточно элементов защиты, которые позволяют проверить их подлинность без применения специального оборудования», —
В Нацбанке добавили, что эти купюры отличить от настоящих можно даже на ощупь, поскольку они склеены из двух листов. Также у фальшивок менее четкие изображения, поскольку они изготовлены при помощи струйной печати с имитацией ультрафиолетовой защиты. Кроме того подделку можно отличить при взгляде под углом.
Теги: Украина, Донбасс, НБУ, банк, подделка, АЗС, фальшивка, банкнота, соцсети
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