В Нацбанке рассказали как отличить фальшивые банкноты 500 гривен. ВИДЕО

17.09.2019 09:08

Национальный банк Украины предупредил, что в Украине появились фальшивые 500-гривневые купюры и дал разъяснение, как отличить подделку.

Об этом представители Национального банка рассказали на сайте НБУ в Youtube, передает donpress.

По данным НБУ, поддельные банкноты обнаружили в кассах торговых сетей и АЗС в Киевской, Львовской, Харьковской, Одесской и Черкасской областях. В купюрах подделаны элементы защиты, которые проверяются кассирами с помощью ультрафиолетовых детекторов.

«Но настоящие банкноты имеют достаточно элементов защиты, которые позволяют проверить их подлинность без применения специального оборудования», —

В Нацбанке добавили, что эти купюры отличить от настоящих можно даже на ощупь, поскольку они склеены из двух листов. Также у фальшивок менее четкие изображения, поскольку они изготовлены при помощи струйной печати с имитацией ультрафиолетовой защиты. Кроме того подделку можно отличить при взгляде под углом.