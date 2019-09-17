Встреча Зеленского и Путина состоится в октябре и будет ключевой

17.09.2019 20:24

В Минске 18 сентября соберется контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе. Ожидается принятия решений, которые дадут возможность для встречи президентов, сообщают собеседники российского издания Коммерсантъ.

На заседании, надеются собеседники издания, будут согласованы сроки разведения войск, а также утверждена и подписана единая редакция "формулы Штайнмайера", передает from-ua.

"Если это будет сделано, вероятность того, что первая встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится в октябре — на саммите в "нормандском формате",— приблизится к 100%", - утверждает издание.

Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которое пройдет в Минске 18 сентября, второе по счету в этом месяце. Предыдущее состоялось 4 сентября.

"Предстоящая встреча будет ключевой: переговорщикам, по сути, предстоит подготовить условия для проведения саммита нормандской четверки (Германия, Россия, Украина, Франция) в Париже", - сообщает издание.