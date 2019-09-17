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Зима-2020 будет самой холодной за последние 30 лет: к чему готовиться украинцам
Зима в 2020 году в Европе будет самой холодной за последние 30 лет. Так, британские метеорологи предупредили о циклоне "Монстр с востока".
Они исследовали перемещение воздушных потоков, которые проходят над Европой с востока на запад над Северной Атлантикой. В связи с этим зимой прогнозируется значительное снижение температуры и обильные осадки снега, передает from-ua.
Отмечается, что в 2019 году именно "монстр с Востока" устроил в Британии жуткие погодные условия. Тяжелая зима привела к гибели 17 человек, в том числе одного ребенка.
В Украине, отмечают синоптики, скорее всего должны быть такие же метеоусловия, как в Великобритании. Сибирские циклоны каждую зиму проходят над нашей страной.
Зима может наступить в этом году очень рано. По мнению метеорологов, такая погода встречается раз в семь лет.
Теги: Донбасс, зима, холод
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