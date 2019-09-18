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Дожди и холод, будет еще хуже: синоптики предупреждают о непогоде

18.09.2019 12:30
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Дожди и холод, будет еще хуже: синоптики предупреждают о непогоде

18 сентября, в среду, погодные условия в Украине продолжат ухудшаться. Как информирует replyua.net, в Гидрометцентре рассказали, что сегодня на большей части страны пройдут дожди, температура воздуха продолжит понижаться.

Холоднее всего будет в Карпатах – не выше 12 градусов тепла днем. На западе Украины – от 10 до 17 градусов тепла, при этом осадки будут незначительными. В северных регионах тоже похолодает. По прогнозам синоптиков, днем будет всего 9-15 градусов со знаком плюс, пройдут небольшие дожди.

В центре Украины в среду прогнозируется 10-17 градусов тепла, а также незначительные осадки. В восточных областях на смену теплой погоде придут дожди и похолодание, днем будет от 12 до 18 градусов тепла. И лишь в южных областях пока сохранится относительное тепло. В дневные часы воздух будет прогреваться до 18-25 градусов, однако комфортную температуру подпортят дожди.



Теги: Донбасс, дождь, холод, прогноз погоды
 
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