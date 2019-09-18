Драка под офисом Зеленского: люди пришли и требуют

18.09.2019 17:15

В среду, 18 сентября, в Киеве под Офисом президента на митинге произошла потасовка

Видеозапись опубликовал в Facebook писатель и журналист Павел Коробчук.

Акцию под ОП проводят инвесторы новостроек.

«Только что. Что-то связанное с недовольными вкладчиками застройки, вроде заявление хотят подать. Я пропустил, с чего началась потасовка. При Порошенко такого не было (ну потому что вход на Банковую был закрыт)», — говорится в подписи к видео.

Отметим, что шествие митингующих, которые требуют завершения строительства проблемных долгостроев и введение в эксплуатацию приобретенного ими жилья, началось возле столичной мэрии. Участниками стали около сотни человек.

Согласно информации организаторов, в Украине насчитывается около 150 000 вкладчиков, которые не получили приобретенное жилье, 30 000 из них инвестировали в киевские новостройки.

Напомним, нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский заявил, что все в Киеве решают скандально известные застройщики.

«Вот эти все товарищи, которые засели и принимают решения. Знаете, как стратегическая семерка этих застройщиков, которые говорят Кличко, что делать, чтобы спи*дить как можно больше земли, построить как можно больше домов, которые абсолютно не вписываются в ландшафт города, в его план, уродуют его, вот просто уничтожают. Но им по*уй, потому что им главное побыстрее все продать, потому что они понимают, что эра Кличко заканчивается», — говорит он.

Источник: https://from-ua.com