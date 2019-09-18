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«Есть надежда»: Джемилев дал прогноз по автономии для Крыма

18.09.2019 07:30
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«Есть надежда»: Джемилев дал прогноз по автономии для Крыма

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказал, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским внесение изменений в десятый раздел Конституции посвященный Крыму. Об этом он рассказал в интервью OBOZREVATEL.

«Есть надежда», — сказал Джемилев.

По его словам этот разговор с президентом Украины состоялся 9 августа, на следующий день после возвращения украинской делегации из Турции.

«Я говорил на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он сказал примерно так: «Мы изучили это, и скорее всего, поддержим», — сообщил он.

Лидер крымских татар отметил:

«У нас уже все готово, проект изменений в Конституцию разработан. Остается только конституционная комиссия, и потом — передать в Верховную Раду», — рассказал он.

Источник: https://donpress.com 

 



Теги: Донбасс, Крым, Мустафа Джемилев, автономия
 
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