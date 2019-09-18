Гонтарева поведала, как проходил обыск в её квартире

18.09.2019 17:45

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева обратила внимание на то, что обыски, которые проводились в её квартире, были организованы и реализованы варварским методом. Так пишет replyua.net, ссылаясь на LB.



Первым делом она сделала акцент на том, что никто из её семьи не знал о возможности проведения обыска. На момент, когда туда пришли следователи, дома никого не было. Поэтому представители правоохранительных органов не нашли другого решения, кроме как выломать дверь. Сама же Валерия Гонтарева узнала о происходящем от журналиста, который был крайне заинтересован вышеуказанной темой. Его слова позже подтвердили соседи семьи бывшей главы НБУ.



«Девять утра по Киеву, семь – по Лондону. Мне приходит смс от журналиста, который спрашивает: «Андрей Портнов пишет в фейсбуке, что у вас обыск. Правда ли это?». Мы тут же звоним соседям, они подтверждают – да, десять человек в масках, бронежилетах и с автоматами, пришли и взломали вам дверь. Они никому не позвонили – ни адвокату, ни мне, хотя все контакты были и можно было, повторяю, взять и нормально открыть», - говорит Валерия Гонтарева.