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Кабмин планирует отмену трудовых книжек и целого ряда бумажных документов
Министр КМУ Дмитрий Дубилет сообщил о запланированных членами правительства новациях. Так, министры рассчитывают запретить подачу документов о приеме на работу или на конкурсы в бумажной форме, а также отменить трудовые книжки.
По оценке специалиста, лишь на одну только канцелярию относительно кадровых документов в Украине расходяется 50-100 млн грн ежегодно.
"Последнее время государство стало заставлять граждан получать ЭЦП (электронная подпись - Прим.ред.) на "флешках" . Это неправильно. До этой проблемы тоже доберемся... Избавляемся от кучи лишних сущностей. Копии дипломов (есть реестр), информация о связанных компаниях (есть реестр), копии паспортов (есть ЭЦП), автобиография (кому она вообще нужна!) и многое другое", - написал министр.
Трудовые книжки, по словам Дубилета, также станут прошлым.
"Весь оборот, который касается конкурсов, найма, отпусков, командировок, увольнений и т.д. — в цифру".
Помимо этого, планируют разместить архивы на цифровые носители, сократить логистику согласований, а также создать единый реестр госслужащих.
На воплощение в жизнь указанных новаций министр рассчитывает потратить 6-9 месяцев.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, отмена, трудовая книжка, Кабмин
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