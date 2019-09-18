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Минималку изменят: какие пенсии и зарплаты украинцы будут получать в 2020 году

18.09.2019 10:13
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Минималку изменят: какие пенсии и зарплаты украинцы будут получать в 2020 году

Минимальная пенсия может вырасти на 9%, а средняя заработная плата – на 16,5%, пишет finance.ua.

Об этом свидетельствуют данные проекта закона “О государственном бюджете Украины на 2020 год” (проект №2000), который Кабинет Министров подал в Верховную Раду.

Законопроект предлагает установить в месяц прожиточный минимум для одного трудоспособного лица в размере:

  • с 1 января 2020 – 2027 грн;
  • с 1 июля – 2118 грн;
  • с 1 декабря – 2189 грн

Основные социальные и демографические группы населения будут иметь такой прожиточный минимум:

  • дети до 6 лет: с 1 января 2020 года – 1779 грн, с 1 июля – 1859 грн, с 1 декабря – 1921 грн;
  • дети 6-18 лет: с 1 января 2020 года – 2218 грн, с 1 июля – 2318 грн, с 1 декабря – 2395 грн;
  • трудоспособные лица: с 1 января 2020 года – 2102 гривны, с 1 июля – 2197 грн, с 1 декабря – 2270 грн;
  • лица, утратившие трудоспособность: с 1 января 2020 года – 1638 грн, с 1 июля – 1712 гривны, с 1 декабря – 1769 грн.

Согласно проекту закона, минимальная пенсия вырастет на 9%.

Среднемесячная заработная плата (брутто) по Украине будет составлять 12 043 грн, что говорит о ее росте на 1072 грн.

Минимальная зарплата украинцев составит 4723 грн, а зарплаты работников первого тарифного разряда Единой тарифной сетки – 2102 грн.

Справка

  • С 1 июля прожиточный минимум вырос на 86 грн и составляет 2007 грн; минимальная пенсия увеличилась на 67 гривен до 1564 грн.
  • Средняя номинальная заработная плата штатного работника в июле 2019 г. составила 10 971 грн, месячная минимальная зарплата – 4173 грн.
  • Средняя пенсия в Украине на 1 июля была равна 3005,96 грн.
Источник: https://from-ua.com 


Теги: Донбасс, зарплата, минимальная зарплата, пенсии
 
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