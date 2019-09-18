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«Мы не сдадим»: в МИД рассказали о деталях «сделки» с РФ
В Кремле демонстрируют первые признаки готовности прекращения военных действий на Донбассе.
Как передает replyua.net, об этом в интервью Die Welt заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. По его словам, со стороны Киева были сделаны некоторые шаги в одностороннем порядке, в том числе, было предложено прекратить обстрелы на период сбора урожая. Вместе с тем, министр подчеркнул, что все время осуществляются провокации «с той стороны», против которых ВСУ приходится защищаться.
Кроме того, Вадим Пристайко отверг слухи о том, что конфликт на Донбассе будет прекращен за счет уступок в вопросе украинских территорий.
«Мы не сдадим украинскую территорию и уведомили россиян о наших красных линиях. Поэтому не позволим, чтобы Россия зафиксировала свое господство на частях украинской территории, например, как это произошло в Молдове с Приднестровьем. В наших планах вернуть наших граждан. И если это возможно, нам нужно будет прибегнуть к другим средствам, о которых сейчас говорить еще рано», – пояснил глава МИД.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, конфликт, МИД, Кремль
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