Нардепы сегодня планируют рассмотреть отмену закона об импичменте президента

18.09.2019 13:15

Верховная рада Украины сегодня, 18 сентября, рассмотрит проект постановления об отмене законопроекта об импичменте президента.

Об этом говорится на сайте Рады.

Также нардепам предстоит рассмотреть законопроекты о внесении изменения в закон «О Высшем антикоррупционном суде», изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс относительно уменьшения давления на бизнес.

Еще одним на проектом закона на повестке дня станет законопроект о внесении изменений к некоторым законам Украины в сфере использования ядерной энергии.

Источник: https://donpress.com