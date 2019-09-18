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Нардепы сегодня планируют рассмотреть отмену закона об импичменте президента

18.09.2019 13:15
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Верховная рада Украины сегодня, 18 сентября, рассмотрит проект постановления об отмене законопроекта об импичменте президента.

Об этом говорится на сайте Рады.

Также нардепам предстоит рассмотреть законопроекты о внесении изменения в закон «О Высшем антикоррупционном суде», изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс относительно уменьшения давления на бизнес.

Еще одним на проектом закона на повестке дня станет законопроект о внесении изменений к некоторым законам Украины в сфере использования ядерной энергии.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, президент, импичмент, Верховная Рада
 
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