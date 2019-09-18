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Новый бюджет оказался с сюрпризом: «привет от команды Порошенко»
Бюджет-2020 сделан без учета обещаний нового Кабмина
Об этом в видеоинтервью Politeka рассказал политолог Александр Харебин.
По его словам, речь идет об обещании роста ВВП в Украине на 40%. Новый бюджет сформирован из расчета роста ВВП страны на три с лишним процента. Это связано с тем, что за основание нового бюджета взят бюджет старый, составленный еще правительством Гройсмана.
«То есть, на сегодняшний день мы подали обычный бюджет развития, в рамках той экономической стратегии, которую выстраивала команда Петра Порошенко последние пять лет. Экономика растет, спокойно и уверенно», — говорит Харебин.
Но стоит отметить, считает эксперт, что бюджет сегодня можно считать резиновым. Таким, который будет меняться со временем.
«Поэтому, давайте посмотрим каким он будет дальше. Каким бюджет станет к ноябрю или к декабрю. Все плановые повышения на месте, все базовые параметры, такие как рост пенсий и зарплат, заложены в очень прагматичные рамки неимпульсного роста экономики», — отмечает Харебин.
Напомним, 15 сентября, согласно закону, правительство подало на рассмотрение парламента проект закона о бюджете на 2020 год. Однако текст самого законопроекта обнародовали почти через сутки.
Проект бюджета, поданный в новый парламент новым правительством, пока построен на прогнозах «предшественников». Он предусматривает, что в 2020 году украинская экономика вырастет на 3,3%. Проект бюджета предусматривает, что в следующем году минимальная зарплата в Украине вырастет на 550 грн — до 4723 гривен.
Это около 167,5 долларов, ведь средний курс доллара, заложенный в проект бюджета, составляет 28,2 грн. В следующем году правительство ожидает получить 5 млрд грн от приватизации. Это значительно скромнее, чем ожидали в предыдущем правительстве на протяжении нескольких лет, когда планы приватизации колебались вокруг 20 млрд грн, а выполнялись на 1-2%.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, бюджет, Кабмин, Порошенко
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