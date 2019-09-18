О дате встречи в Нормандском формате еще идут переговоры

18.09.2019 20:40

Дата встречи в Нормандском формате на высшем уровне пока не согласована. Об этом сегодня, 18 сентября, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает УНН.

По его словам, он сегодня планирует обсудить новую возможную дату встречи в Нормандском формате с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

«Президент Зеленский был готов встретиться, и эта встреча должна была состояться вчера. Увы, Российская Федерация на этот раз по техническим причинам не смогла принять участие, хотя и французская, и немецкая делегации были готовы к этой встрече», – сказал Пристайко.

«Мы в ближайшее время планируем повтор этого подхода всех четырех лидеров, теперь для этого буду общаться с министром иностранных дел Германии», – добавил глава МИД Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что лидеры «нормандской четверки» обсудят «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей по Донбассу. Он также заявил, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс сейчас не обсуждается и не поднимается украинской стороной на переговорах с международными партнерами и в Минске, а санкции в отношении России должны быть сохранены до установления мира.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что международное сообщество должно продолжить оказывать давление на Россию для выполнения Минских договоренностей, а не искать «творческие» подходы в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе. Он отметил, что вопрос миротворцев ООН на Донбассе украинские власти пока не рассматривают, но фокус именно на быстром урегулировании вооруженного конфликта, а не на Крыме.

Источник: https://dnews.dn.ua