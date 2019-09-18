Разумков устроил публичную порку в Раде: «Можно выпить и в перерыве»

18.09.2019 15:45

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков публично отчитал депутата от президентской партии «Слуга народа» Анастасию Красносельскую

Так, на заседании парламента 18 сентября его председатель дал слово для выступления Красносельской, являющейся главой Комитета по вопросам антикоррупционной политики. Однако, нардеп задержалась. Это и вызвало негодование у Разумкова. Он попросил коллег по комитету позвать их главу.

«Анастасия Олеговна, я думаю, что кофе можно выпить и в перерыве», — отрезал глава парламента.

Красносельская после этих слов быстро добежала до трибуны и зачитала доклад о законопроекте «О внесении изменения в Закон Украины «О Высшем антикоррупционном суде». При этом было заметно, что она сильно нервничала и немного запиналась.

«Спасибо, Анастасия Олеговна, садитесь, пожалуйста», – сказал после завершения выступления Красносельской Дмитрий Разумков.

Напомним, Верховная Рада 3 сентября поддержала включение в повестку дня второй сессии проекта закона о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата и направила его в Конституционный суд.

Одним из таких оснований и является зафиксированный факт кнопкодавства. В то же время заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук уже обнародовал законопроект-наказание для кнопкодавов. Глава государства в нем предлагает штрафовать депутатов на сумму около 50-85 тысяч гривен.

На кнопкодавстве поймали уже двух нардепов — депутатов-мажоритарщиков Сергея Литвиненко и Елену Копанчук. Литвиненко кнопкодавил 3 сентября своего коллегу Александра Скичко. Копанчук попалась на кнопкодавстве в парламенте 11 сентября. Народная избранница проголосовала вместо однопартийца Вячеслава Рублева. Нардепы извинились за свои действия.

Источник: https://politeka.net