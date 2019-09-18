С первым снегом! Украинцам сообщили неожиданный прогноз на 20 сентября

18.09.2019 17:00

В пятницу, 20 сентября, на высокогорье Карпат ожидается мокрый снег. Как рассказали в Украинском гидрометцентре, ночная температура в Украине снизится до +4 градусов.

"19 сентября без осадков, лишь днем в западных и северных областях местами небольшой дождь, 20 сентября в Украине, кроме юга, небольшие дожди, в Карпатах возможен мокрый снег", - подчеркнули синоптики, передает Главред.

По данным специалистов Укргидрометцентра, температура ночью опустится до +4+10 тепла, днем +11+17, на юге и востоке страны до +20. Ветер будет западный и северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Источник: https://from-ua.com