СМИ: в школах Севастополя начали изучать украинский язык

18.09.2019 09:30

В аннексированном Крыму с нового учебного года, школьники Севастополяначали изучать украинский язык. Об этом сообщил «директор» «департамента образования и науки» Севастополя Игорь Белозеров агентству ТАСС.

Он уточнил, что эта дисциплина не является обязательной к изучению и утверждена как факультатив. Перед началом учебного года департамент получил первые просьбы на введение уроков украинского языка.

«По линии изучения родных языков в этом году к русскому и крымскотатарскому добавляется украинский», — сказал Белозеров.

По его словам, преподавание крымско-татарского языка как национального уже ведется в школах Севастополя — как факультативы и как обязательные уроки для детей разных возрастов.

Также, согласно данным департамента, русский язык как национальный изучают более 41 тыс. детей, украинский — около 180, столько же крымско-татарский.

Официального подтверждения данной информации из других источников нет.

Источник: https://donpress.com