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СМИ: в школах Севастополя начали изучать украинский язык
В аннексированном Крыму с нового учебного года, школьники Севастополяначали изучать украинский язык. Об этом сообщил «директор» «департамента образования и науки» Севастополя Игорь Белозеров агентству ТАСС.
Он уточнил, что эта дисциплина не является обязательной к изучению и утверждена как факультатив. Перед началом учебного года департамент получил первые просьбы на введение уроков украинского языка.
«По линии изучения родных языков в этом году к русскому и крымскотатарскому добавляется украинский», — сказал Белозеров.
По его словам, преподавание крымско-татарского языка как национального уже ведется в школах Севастополя — как факультативы и как обязательные уроки для детей разных возрастов.
Также, согласно данным департамента, русский язык как национальный изучают более 41 тыс. детей, украинский — около 180, столько же крымско-татарский.
Официального подтверждения данной информации из других источников нет.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Крым, Севастополь, школа, украинский язык
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