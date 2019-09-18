Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

СМИ: в школах Севастополя начали изучать украинский язык

18.09.2019 09:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
СМИ: в школах Севастополя начали изучать украинский язык

В аннексированном Крыму с нового учебного года, школьники Севастополяначали изучать украинский язык. Об этом сообщил «директор» «департамента образования и науки» Севастополя Игорь Белозеров агентству ТАСС.

Он уточнил, что эта дисциплина не является обязательной к изучению и утверждена как факультатив. Перед началом учебного года департамент получил первые просьбы на введение уроков украинского языка.

«По линии изучения родных языков в этом году к русскому и крымскотатарскому добавляется украинский», — сказал Белозеров.

По его словам, преподавание крымско-татарского языка как национального уже ведется в школах Севастополя — как факультативы и как обязательные уроки для детей разных возрастов.

Также, согласно данным департамента, русский язык как национальный изучают более 41 тыс. детей, украинский — около 180, столько же крымско-татарский.

Официального подтверждения данной информации из других источников нет.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Крым, Севастополь, школа, украинский язык
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх