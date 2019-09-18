Стало известно когда состоится встреча Путина и Зеленского

18.09.2019 13:05

В среду, 18 сентября, в Минске состоится встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, на заседании будут согласованы сроки разведения сил, утверждена и подписана единственная редакция "формулы Штайнмайера", что поспособствует проведению встречи в "нормандском формате" уже в октябре. Об этом передают СМИ.

"Если это будет сделано, вероятность того, что первая встреча президентов РФ и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского, состоится в октябре - на саммите в "нормандском формате" - приблизится к 100%", - идет речь в уведомлении.

На грядущей встрече в Минске сторонам, по сути, предстоит подготовить условия для проведения саммита "нормандской четверки" в Париже. В Москве не исключают встречи в октябре - об этом ранее заявил помощник президента России Юрий Ушаков, но при двух условиях: разведение сил и средств в Петровском и Золотом, и утверждение общей редакции "формулы Штайнмайера".

Если сторонам в Минске удастся достичь договоренности, проведению саммита в нормандском формате ничего не помешает, пишет издание.

Но также один из источников заявил, что проведение саммита в сентябре нереально - это не позволит сделать плотный график российского президента. Загружен в это время и глава МИД РФ Сергей Лавров, который в конце месяца будет принимать участие в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Но официально в МИД не подтвердили, но и не опровергли информацию о том, что встреча лидеров нормандского формата состоится в октябре, а не сентябре. Об этом рассказала спикер внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко.

"Да, мы видели информацию на Коммерсанте. Однако точной даты встречи пока нет. Об этом неоднократно заявлял министр иностранных дел. Его заявление опубликовано у нас на сайте", - сообщила она.

Источник: https://from-ua.com