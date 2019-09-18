Теперь штрафовать будут и за это: украинским водителям напомнили о "сюрпризе"

18.09.2019 08:00

Все мы знаем, как важно соблюдать правила дорожного движения дабы избежать несчастных случаев. Для повышения безопасности на дорогах Национальная полиция ввела некоторые изменения в ПДД.

О нововведении сообщает портал Хвиля.

Начиная с 1 октября текущего года и заканчивая 1 мая 2020 года, украинским автомобилистам необходимо соблюдать новое правило. Согласно нему, водители обязаны ближние фары или же дневные ходовые огни, когда передвигаются на неосвещенных загородных дорогах вне зависимости от времени суток. Об этом официально заявила ГУ национальной полиции Украины.

Согласно пункту 9.8 ПДД, в вышеуказанный период новое правило обязательно к исполнению и направлено на повышение безопасности дорожного движения как в светлое, так и в темное время суток на неосвещаемых участках дороги. Данное положение связанно с тем, что световой день значительно короче, а погодные условия становятся хуже. Поэтому необходимо было обеспечить хорошую видимость как для водителей, так и для пешеходов.

Кроме того, за нарушение данного правила предусмотрен штраф, который составляет 425 гривен.

Источник: https://from-ua.com