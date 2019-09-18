В Киеве мужчина угрожает взорвать мост Метро

18.09.2019 18:16

В Киеве заблокирован мост Метро, так как неизвестный угрожает взорвать мост или открыть стрельбу. Об этом сообщает «Громадське», ссылаясь на информацию полиции Киева.

Так, заместителя начальника отдела коммуникации столичной полиции Яны Неруш сообщила, что на мосту находится мужчина, который угрожает открыть стрельбу или взорвать мост. Она отметила?

«Правоохранители, патрульные, следственная оперативная группа Главка выехали на место».

Также, из-за анонимного звонка о минировании красная линия метро работает только от станции «Академгородок» до станции «Крещатик» и от станции «Лесная» до станции «Дарница». В пресс-службе Киевского метрополитена уточнили:

«Участок от станции „Дарница“ до станции „Крещатик“ проверяется специалистами».

Источник: https://donpress.com