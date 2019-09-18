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В Киеве установили личность мужчины, угрожающего взорвать мост: на место ЧП прибыл Аваков

18.09.2019 21:47
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В Киеве установили личность мужчины, угрожающего взорвать мост: на место ЧП прибыл Аваков

На данный момент в районе заблокированного из-за угрозы взрыва моста Метро в Киеве, проводится полицейская спецоперация.

На место происшествия прибыл министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Как сообщат TheБабель, мужчина, который угрожает взорвать мост, 42-летний выходец из аннексированного Крыма Алексей Белько. По данным источников в правоохранительных органах, в июне 2019 года он добровольно сдал Деснянскому районному управлению полиции Киева 1 кг взрывчатки и 88 патронов. По его словам, он нашел их «в сейфе в селе на Черниговщине».

 donpress.com 



Теги: Донбасс, Киев, мост, террорист, Аваков
 
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