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В Киеве установили личность мужчины, угрожающего взорвать мост: на место ЧП прибыл Аваков
18.09.2019 21:47
На данный момент в районе заблокированного из-за угрозы взрыва моста Метро в Киеве, проводится полицейская спецоперация.
На место происшествия прибыл министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Как сообщат TheБабель, мужчина, который угрожает взорвать мост, 42-летний выходец из аннексированного Крыма Алексей Белько. По данным источников в правоохранительных органах, в июне 2019 года он добровольно сдал Деснянскому районному управлению полиции Киева 1 кг взрывчатки и 88 патронов. По его словам, он нашел их «в сейфе в селе на Черниговщине».
Теги: Донбасс, Киев, мост, террорист, Аваков
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