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В Николаеве арестовали мужчину, убившего сотрудников АЗС
Полиция задержала мужчину, которого подозревают в совершении тройного убийства в помещении газовой заправки в Николаеве. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает пресс-служба Нацполиции, передает Корреспондент.
Отмечается, что мужчина на момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
"Оперативники быстро установили и задержали мужчину, который обоснованно подозревается в совершении убийства трех сотрудников АЗС в городе Николаеве. Злоумышленник на момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить мотив своего поступка не смог", - отметил первый заместитель председателя Нацполиции Евгений Коваль.
Он добавил, что правоохранители устанавливают мотивы и обстоятельства совершения преступления.
Напомним, сегодня в Николаеве на АЗС найдены мертвыми три человека: все были работниками заправки и погибли от огнестрельных ранений.
Позже в полиции сообщили, что рассматривают три версии убийства.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Николаев, убийство, арест, АЗС
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