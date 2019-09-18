В Полтавской области ввели карантин из-за бешеной лисицы

18.09.2019 18:30

В Полтавской области в Миргороде с 17 сентября объявили карантин из-за выявления заболевания бешенством у лисицы. Об этом сообщает пресс-служба официального сайта города, передает Корреспондент.

Сообщается, что после исследований, проведенных лабораторией ветеринарной медицины подтверждено, что животное болело бешенством.

"Комиссией утверждены мероприятия по дальнейшему ограждению территории от распространения бешенства и разработан график профилактических прививок домашних и бездомных животных по микрорайонам города", - говорится в сообщении.

Ветеринары просят жителей информировать о необычном поведение животных и сделать прививки своим любимцам.

По предварительной информации, 13 сентября, животное было обнаружено по улице Сорочинской. Она покусала трех человек в городе. После исследований, проведенных лабораторией ветеринарной медицины, было подтверждено, что животное болело бешенством.