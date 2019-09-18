Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Полтавской области ввели карантин из-за бешеной лисицы

18.09.2019 18:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

В Полтавской области в Миргороде с 17 сентября объявили карантин из-за выявления заболевания бешенством у лисицы. Об этом сообщает пресс-служба официального сайта города, передает Корреспондент.

Сообщается, что после исследований, проведенных лабораторией ветеринарной медицины подтверждено, что животное болело бешенством.

"Комиссией утверждены мероприятия по дальнейшему ограждению территории от распространения бешенства и разработан график профилактических прививок домашних и бездомных животных по микрорайонам города", - говорится в сообщении.

Ветеринары просят жителей информировать о необычном поведение животных и сделать прививки своим любимцам.

По предварительной информации, 13 сентября, животное было обнаружено по улице Сорочинской. Она покусала трех человек в городе. После исследований, проведенных лабораторией ветеринарной медицины, было подтверждено, что животное болело бешенством.



Теги: Донбасс, карантин, бешенство, Полтавская область
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх