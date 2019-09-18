Верховная Рада отказалась отменить закон Зеленского об импичменте президента

18.09.2019 14:15

Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании отказалась отменить закон президента Владимира Зеленского об импичменте главы государства.

Тем самым, парламентарии отклонили проект постановления об отмене решения Верховной Рады от 10.09.2019 года о принятии в целом как закона Украины проекта закона об особой процедуре отстранения президента Украины с поста (импичмент) № 1012-П. За данное постановление проголосовал 101 нардеп при 226 минимально необходимых.

Данный документ теперь должен подписать спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, после чего он будет передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.

Источник: https://donpress.com