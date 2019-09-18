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Верховная Рада приняла закон о декриминализации фиктивного предпринимательства

18.09.2019 16:40
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Верховная Рада приняла закон о декриминализации фиктивного предпринимательства

18 сентября украинский парламент принял во втором чтении и в целом законопроект №1080. 347 народных депутатов отдали свои голоса за закон о декриминализации фиктивного предпринимательства. В пояснительной записке к документу отмечается, что уголовная ответственность за фиктивное предпринимательство - это "инструмент давления на бизнес в Украине".

"Предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины, согласно которым исключить ст. 205 УК Украины, по которой признается уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых имеется запрет", 

– гласит текст пояснительной записки.

Повышение размера сумм непоступления в бюджет налогов, сборов и других платежей для установления признаков преступлений, предусмотренных статьей об уклонении от налогов, прописано в данном документе. Теперь под значительным размером непоступивших средств подразумевают сумму, превышающую необлагаемый минимум доходов граждан в 3 тыс. раз и до 5 тыс. (от 51 тыс. грн до 85 тыс. грн), под крупным размером – в 5 тыс. раз и более (от 85 тыс. грн до 119 тыс. грн), под особо крупным – в 7 тыс. раз и более (от 119 тыс. грн).

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, парламент, законопроект, Верховная Рада
 
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