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Верховная Рада вернет историческое название украинского города: детали
Депутаты Верховной Рады Украины должны принять решение об окончательном переименовании Переяслав-Хмельницкого
Соответствующее решение было принято на членами комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.Тепер решение комитета должно поддержать большинство депутатов парламента.
В частности пресс-секретарь Верховного совета Украины Ольга Туний на своей странице в Фейсбуке подтвердила эту информацию. Ольга Туний сама родом из Переяслава-Хмельницкого, она пишет, что рада возвращению исторического названия ее городу.
«Сегодня на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства депутаты единогласно поддержали решение о переименовании Переяслава-Хмельницкого на Переяслав», — написала пресс-секретарь. Ольга Туний добавила, что искренне надеется на поддержку Верховной Рады данного предложения. По словам Ольги, переименование Переяслав-Хмельницкого на Переяслав восстановит историческую справедливость города.
В комментариях под постом Ольги Турий жители Переяслав-Хмельницкого выразили удовлетворение, заявив, что справедливость воцарилась. Некоторые поинтересовались, что делать с документами, нужно ли их будет менять, однако Ольга не ответила, зато другой пользователь заверил, что это будет решаться постепенно.
Добавим, что нет единой версии и о происхождении названия города. В древности название употреблялось как Переяславль, то есть указывала на то, что город принадлежал Переяславу или был основан ним. В 1943 г.. В честь Переяславской рады и больших заслуг Б. Хмельницкого город переименовали в Переяслав-Хмельницкий.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, Хмельницкий, переименование, Верховная Рада
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