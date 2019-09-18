Верховная Рада вернет историческое название украинского города: детали

18.09.2019 22:17

Депутаты Верховной Рады Украины должны принять решение об окончательном переименовании Переяслав-Хмельницкого

Соответствующее решение было принято на членами комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.Тепер решение комитета должно поддержать большинство депутатов парламента.

В частности пресс-секретарь Верховного совета Украины Ольга Туний на своей странице в Фейсбуке подтвердила эту информацию. Ольга Туний сама родом из Переяслава-Хмельницкого, она пишет, что рада возвращению исторического названия ее городу.

«Сегодня на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства депутаты единогласно поддержали решение о переименовании Переяслава-Хмельницкого на Переяслав», — написала пресс-секретарь. Ольга Туний добавила, что искренне надеется на поддержку Верховной Рады данного предложения. По словам Ольги, переименование Переяслав-Хмельницкого на Переяслав восстановит историческую справедливость города.

В комментариях под постом Ольги Турий жители Переяслав-Хмельницкого выразили удовлетворение, заявив, что справедливость воцарилась. Некоторые поинтересовались, что делать с документами, нужно ли их будет менять, однако Ольга не ответила, зато другой пользователь заверил, что это будет решаться постепенно.

Добавим, что нет единой версии и о происхождении названия города. В древности название употреблялось как Переяславль, то есть указывала на то, что город принадлежал Переяславу или был основан ним. В 1943 г.. В честь Переяславской рады и больших заслуг Б. Хмельницкого город переименовали в Переяслав-Хмельницкий.

Источник: https://politeka.net