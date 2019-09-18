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Верные признаки того, что ваш телефон прослушивается
Многие пользователи современных смартфонов замечали, что их устройства подозрительно много знают об их привычках, то и дело подбрасывая, например, невероятно точные рекламные сообщения. Да и странные звуки в трубке наводят людей на подозрение, что их разговоры прослушиваются.
Причем нередко такие гипотезы отнюдь не беспочвенны. Вовсе необязательно, что вашей персоной заинтересовались спецслужбы. Однако и работа программ-шпионов, целью которых является сбор и продажа ваших данных вездесущим рекламистам, — не слишком приятное обстоятельство.
Признаки того, что телефон прослушивается
Достоверно узнать, прослушивается ли телефон, не так уж просто. Зачастую здесь не обойтись без специальной аппаратуры и вмешательства полиции.
Хотя некоторые признаки этого можно обнаружить даже в домашних условиях:
- Аккумулятор подозрительно быстро разряжается. Для того чтобы прослушивать чужой телефон, нужно установить на него шпионское программное обеспечение (ПО). И оно должно быть активным, то есть потреблять ресурсы батареи.
- Горячая батарея. Особенно тогда, когда смартфон просто лежит без дела, а не подключен к интернету в режиме просмотра видео высокого качества. Как указано в пункте выше, для зловредного ПО нужны немалые ресурсы, которые и «разогревают» аккумулятор. Хотя не исключено, что мобильная сеть в данном конкретном месте содержит «дыры», и аппарат чаще посылает сигналы и переключается между базовыми станциями. Что тоже быстрее расходует заряд аккумулятора. Еще одну поправку нужно делать на возраст гаджета — чем он старше, тем быстрее расходуется заряд.
- Странная активность смартфона. Если телефон лежит на столе, и вдруг зажигается подсветка, или он сам по себе перезагружается — целесообразно провести проверку на наличие сторонних программ. Эти признаки могут означать, что кто-то удаленно управляет вашим телефоном без вашего ведома.
- Слишком длительное выключение телефона. Если при нажатии кнопки отключения смартфон или не выключается, или это происходит слишком долго — возможно, кто-то вас прослушивает. Хотя, может быть, аппарат заражен вирусами или другим зловредным ПО.
- Помехи. Многие замечали, что при входящем звонке, когда телефон находится возле аудиоколонок, можно услышать характерные звуки. Но если никаких вызовов нет, а помехи слышно, то это может свидетельствовать о том, что телефон «под колпаком». То есть можно положить свой гаджет возле включенного телевизора или колонок и послушать, как он себя поведет.
- Фоновый шум. Возможно, различные щелчки и эхо «на линии» свидетельствуют лишь о плохом качестве связи. Но если это происходит регулярно, то нужно внимательно к этому отнестись и проверить свой телефон на предмет прослушки.
- Слишком большой расход интернет-трафика. В современных телефонах можно отслеживать объем данных, потребляемых при подключении ко Всемирной сети. Если величины зашкаливают, особенно, когда пользователь не особо активничает в онлайне, то можно начинать подозревать. И проверить по каждому приложению, куда же утекают гигабайты.
Кто виноват и что делать
Разговоры и переписка подавляющего большинства пользователей вряд ли очень уж интересуют представителей силовых органов. В Украине именно они имеют право на прослушку, да и то только по решению суда.
Во всех остальных случаях можно предпринять ряд простых мер, чтобы максимально себя обезопасить от вмешательства в вашу личную жизнь. Для этого существуют простые правила «цифровой гигиены»:
- Следите, какую информацию о себе вы публикуете в интернете. Если в вашем профиле социальной сети указан ваш мобильный номер, то не жалуйтесь, что получаете слишком много рекламных сообщений.
- Устанавливайте приложения только из надежных источников — это Google Play и AppStore. Как бы вам не хотелось сэкономить на оплате легального софта, потерять от использования «ломаных» версий приложений можно куда больше, чем приобрести.
- Пользуйтесь антивирусом. Регулярно проверяйте свой гаджет на наличие вредоносного ПО. Даже в том случае, когда устанавливаете приложения только из официальных «магазинов» Google и Apple. Известны случаи, когда злоумышленникам удавалось «пробиваться» сквозь цензуру разработчиков этих двух гигантов и публиковать свои программы в Google Play (чаще) и AppStore (редко).
Если у пользователя возникли обоснованные подозрения о прослушке, то можно обратиться к мобильному оператору, предоставляющему услуги. И даже в полицию. Но перед тем как обращаться куда-либо, можно самостоятельно проверить свой телефон на шпионское ПО. Например, с помощью приложения EAGLE Security FREE (Android) и т. п. Которые отслеживают базовые станции операторов по идентификатору и указывают пользователю на подключение к подозрительным «сотам».
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, телефон, прослушивание
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