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Зеленский приедет в Японию: в Офисе президента рассказали о целях визита
О намерениях Владимира Зеленского рассказал заместитель главы ОП Игорь Жовква.
Президент приглашен на церемонию интронизации нового императора Японии, сообщает Диалог.UA. Визит намечен на 22 октября. Хотя формально новый император Нарухито уже взошел на престол, официальные торжества будут проходить как раз в октябре 2019 года.
Интронизация - это тысячелетняя традиция короновать нового монарха в Стране восходящего солнца. На нее приглашены немало лидеров государств-партнеров Японии.
Для президента Зеленского этот визит важен с экономической точки зрения.
Будут проведены встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, кроме того, возможны встречи и с другими приглашенными руководствами стран.
В частности, на церемонию приглашен и президент РФ Владимир Путин, однако в Кремле еще не определились с тем, кто будет представлять государство в Японии, ведь продолжаются споры насчет принадлежности Курил к Японскому государству.
Ранее эксперты рассказывали о том, почему японская сторона хочет вернуть Курильские острова именно в 2019 году и прикладывает для этого множество усилий.
Что касается президента Зеленского, то, помимо Японии, он также планирует посетить Эстонию в октябре 2019 года. В этом же месяце должна случиться и встреча "Нормандской четверки" для решения вопросов по оккупированному Донбассу.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Япония, встреча, Зеленский
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