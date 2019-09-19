Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Бывший регионал Ефремов отпущен на свободу под личное обязательство

19.09.2019 14:22
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Бывший регионал Ефремов отпущен на свободу под личное обязательство

Старобельский районный суд отменил бывшему главе фракции «Партии регионов» в Верховной Раде Александру Ефремову, которого подозревают в посягательстве на территориальную целостность, домашний арест.

Такую информацию сообщил его адвокат Александр Мельников.

По словам адвоката, суд рассмотрел вопрос об изменении меры пресечения подозреваемому.

При этом, защита ходатайствует об отмене любых мер. Однако суд не удовлетворил требование адвокатов.

«Суд решил изменить меру пресечения в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде личного обязательства. Срок два месяца. Если я не ошибаюсь, до 16 ноября», — сообщил Мельников.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Партия регионов, Донбасс, суд, Ефремов
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх