Бывший регионал Ефремов отпущен на свободу под личное обязательство

19.09.2019 14:22

Старобельский районный суд отменил бывшему главе фракции «Партии регионов» в Верховной Раде Александру Ефремову, которого подозревают в посягательстве на территориальную целостность, домашний арест.

Такую информацию сообщил его адвокат Александр Мельников.

По словам адвоката, суд рассмотрел вопрос об изменении меры пресечения подозреваемому.

При этом, защита ходатайствует об отмене любых мер. Однако суд не удовлетворил требование адвокатов.

«Суд решил изменить меру пресечения в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде личного обязательства. Срок два месяца. Если я не ошибаюсь, до 16 ноября», — сообщил Мельников.

Источник: https://donpress.com