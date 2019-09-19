- Боевики "Л/ДНР" резко сменили тактику обстрелов ВСУ на Донбассе накануне отвода войск10:48
- «Дождливо, зябко и промозгло»: синоптики огорчили прогнозом на ближайшие дни10:16
- «На контакты не шел, требовал поговорить с…»: что известно о «минере» моста Метро в Киеве09:38
- Зеленский встретится с Путиным и обсудит новую формулу09:05
- Украина в Минске озвучила условия реализации «формулы Штайнмайера»08:47
- Зеленский договорился с США, Путину это не понравится: раскрыты детали важного разговора08:30
- «Это не капитуляция!»: В МО рассказали все тонкости разведения сил на Донбассе08:14
- Верховная Рада пересмотрит закон о пенсионном возрасте для женщин07:45
- Украина получила безвиз с еще одной жаркой страной: детали07:30
- Верховная Рада вернет историческое название украинского города: детали22:17
«Дождливо, зябко и промозгло»: синоптики огорчили прогнозом на ближайшие дни
В период с 19 по 23 сентября в Украине ожидается очень неустойчивая погода. Как информирует replyua.net, в Гидрометцентре рассказали, что в ближайшие дни на всей территории страны будет дождливо и холодно.
19 сентября на всем северо-западе будет немного дождить. На остальной территории ожидается облачность с прояснениями и без осадков. Температура ночью упадет до 5-9 градусов со знаком плюс, только на юге столбики термометров преодолеют отметку +10 градусов. Как отмечают синоптики, днем ожидается не выше 17 градусов тепла, и только на юге столбик термометра будет подниматься до отметки в 20 градусов тепла.
20 сентября дожди пройдут практически везде, температура воздуха не изменится. 21 сентября, в субботу, дожди прогнозируются только в восточных областях, однако температура не повысится. 22 и 23 сентября в Украине установится сухая погода, но будет холодно – 13-16 градусов со знаков плюс, и лишь в западных и южных областях 23 сентября потеплеет до 20-22 градусов.
Теги: Донбасс, погода, дождь, холод
- Дожди и грозы: прогноз погоды в Донетчине на сегодня
- Синоптики рассказали о погоде 1-го мая
- Улицы Донецка после ливня превратились в реки (ВИДЕО)
- Циклон не пощадит никого, буря и дожди атакуют: погода перевернет все вверх дном
- Грозовые дожди и прохлада: синоптики рассказали о погоде в воскресенье
- Синоптики обещают в Донецке снег с дождем
- Боевики "Л/ДНР" резко сменили тактику обстрелов ВСУ на Донбассе накануне отвода войск10:48
- Украина в Минске озвучила условия реализации «формулы Штайнмайера»08:47
- «Это не капитуляция!»: В МО рассказали все тонкости разведения сил на Донбассе08:14
- Неподконтрольная Украине Еленовка обесточена из-за обстрела21:15
- В Минобороны рассказали, как будут разводить силы на Донбассе21:00
- «Формула Штайнмайера»: росСМИ сообщают, что Украина отказалась подписывать данное обязательство19:16
- Украина готовится к полному отводу войск, - командующий ООС18:52
- "Укрзализныця" отменила поезд Мариуполь-Киев-Жмеринка16:30
- Пристайко заявил, что РФ готова к завершению войны в Донбассе16:20
- «Враг убивает наших сыновей и дочек»: эксперт призвал Украину активно противостоять РФ на Донбассе15:30
- Боевики "Л/ДНР" резко сменили тактику обстрелов ВСУ на Донбассе накануне отвода войск10:48
- Путин в ловушке, переворот готовят самые близкие: фатальные подробности10:30
- «Дождливо, зябко и промозгло»: синоптики огорчили прогнозом на ближайшие дни10:16
- Кому противопоказаны прививки от гриппа09:50
- «На контакты не шел, требовал поговорить с…»: что известно о «минере» моста Метро в Киеве09:38
- НАТО стягивает военную мощь для подготовки к войне с Россией - немецкие СМИ 09:21
- Зеленский встретится с Путиным и обсудит новую формулу09:05
- "Шахтер" начал Лигу чемпионов с крупного поражения08:55
- Украина в Минске озвучила условия реализации «формулы Штайнмайера»08:47
- Зеленский договорился с США, Путину это не понравится: раскрыты детали важного разговора08:30
- Кому противопоказаны прививки от гриппа09:50
- Медики подсказали, какой завтрак укрепляет мужскую силу07:10
- Самая безопасная поза для сна22:40
- Эксперты рассказали, как активизировать похудение во сне20:35
- Опасные болезни, которые можно перепутать с простудой16:00
- Названы продукты, хорошо помогающие справиться со стрессом14:46
- Названы признаки того, что это – не первая ваша жизнь на Земле12:48
- Врачи назвали напиток, полезный сердца и мозга10:06
- За каменной стеной: названы самые надежные знаки Зодиака09:45
- Как снизить высокое давление без лекарств09:00
- Путину «помогут» уйти с Донбасса, раскрыт хитрый план: Так продолжаться больше не может!
- Стало известно, какая крупа очищает печень от токсинов
- Людей расстреляли на границе с Россией, это международный скандал: первые подробности
- Опасные болезни, которые можно перепутать с простудой
- Восемь фактов о щекотке, которые вы могли не знать
- Минималку изменят: какие пенсии и зарплаты украинцы будут получать в 2020 году
- «Ярко, напористо и умно»: Гиркин прокомментировал действия Зеленского по Донбассу
- Блогер из Донецка рассказал о нововведениях на КПП «Еленовка» и «Октябрь»
- Зеленский уготовил план по Донбассу, Путин в ауте: всплыли детали важного прорыва
- Оккупированный Донбасс умирает: наружу вылезла катастрофа, какой в "Л/ДНР" еще не было