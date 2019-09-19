Масштабный протест собрали в центре Львова: «Назревает коллапс»

19.09.2019 18:30

Сегодня, 19 сентября, проходит очередное заседание сессии Львовского горсовета

Правда, не в помещении Ратуши, как обычно, а в Шевченковской райадминистрации. Виной всему — ремонт сессионного зала.

Об этом пишет Четвертая студия.

Несмотря на смену локации, активисты не поленились прийти под стены учреждения, чтобы привлечь внимание депутатов и руководства города к вопросу незаконных застроек в городе.

Так, активисты устроили целый перфоманс: развесили на площади перед входом женское белье, фото депутатов, муляжные купюры и били в барабаны. Активисты принесли с собой масштабный баннер с провокационным лозунгом: «Члены исполкома, наряды проституток вам к лицу!»

Организаторы акции говорят, что причина беспорядка в мистозабудови Львова — во Львовском горсовете, потому что именно там выдают градостроительные условия и ограничения, которые не учитывают прав жителей и факта принадлежности исторического наследия города к границам зоны ЮНЕСКО.

Активисты убеждены, что назревает настоящий архитектурный коллапс и требуют от ЛГС установить мораторий на выдачу новых разрешительных документов в сфере градостроительства в пределах зоны ЮНЕСКО, й охранной зоне исторического ареала нашего города.

Также львовяне требуют открытого конкурса на должность главного архитектора Львова и отставки исполкома Львовского городского совета. Добавим, что реакция депутатов на такую ​​акцию под стенами зала заседаний была неоднозначной: кто откровенно улыбался и делал фото, а другие называли такой перформанс насмешкой.

Напомним, во Львове снова пикетируют недовольные горожане.

На этот раз активные жители города собрались под стенами Львовской областной государственной администрации. Акция, которую сегодня, 17 сентября, организовали а улице Винниченко, 18, носит название «Объединяемся против произвола прокуратуры Львовской!». К пикету присоединились активисты ОО «Украинский союз участников АТО», ОФ «Рабов в рай не пускают», ОО «Шквал» и Нацкорпусу.

Люди требуют, чтобы в прокуратуре предоставили отчет обо всех резонансных и нераскрытые дела города. В анонсе акции указали: «Хватит терпеть прокурорское своеволие — требуем немедленного публичного отчета по всех резонансных дел».

В прошлый раз возмущены львовяне собрались под стенами прокуратуры с требованием посадить в тюрьму чиновников Львовского городского совета во главе с мэром города. Как сообщали очевидцы, на улице перед прокуратураю должностные лица разбросали дымовые шашки. Вероятно, для того, чтобы разогнать разгневанных горожан и активистов.

Источник: https://lviv.politeka.net