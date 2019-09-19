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Морозная и затяжная: синоптик рассказал, какой будет зима – 2020 в Украине

19.09.2019 18:48
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Морозная и затяжная: синоптик рассказал, какой будет зима – 2020 в Украине

В Украине зима в 2020 году начнется рано и сперва не будет столь суровой, как предусматривалось ранее. Как передает replyua.net со ссылкой на «Новое время», об этом сообщил известный народный синоптик Леонид Горбань. Он утверждает, что все начнется с плюсовой температурой, но окончание зимы в Украине ознаменуется сильными морозами.

«Зима снежная и морозная. Холод продержится до середины марта. Только в конце апреля потеплеет. Лето теплое, а в августе — жаркое. Осень — холодная и сырая. В октябре и ноябре — не исключены морозы», — рассказал Леонид Горбань.

Следует напомнить, ранее метеорологи из Великобритании предупредили, что зима в 2020 году на европейском континенте станет самой холодной за последние 30 лет. В том числе, британские метеорологи уже успели предупредить о циклоне «Монстр с востока». Кроме того, синоптик рассказала, что осень в Украине в 2019 году будет весьма переменчивой, после теплой погоды сразу же придут заморозки.



Теги: Донбасс, зима, мороз, холод
 
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