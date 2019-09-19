- Отрадно: Украинец написал саундтрек к новому сериалу «Беверли-Хиллз 90210». ВИДЕО16:20
- Горят десятки гектаров: Крым накрило новое ЧП 16:00
- Зеленский поразил поступком накануне встречи с Трампом: «это может перевернуть все»15:45
- Синоптики прогнозируют в Украине первые заморозки15:20
- Верховная Рада запустила реформу прокуратуры от Зеленского - список изменений14:50
- Бывший регионал Ефремов отпущен на свободу под личное обязательство14:22
- Ничего еще не пропало, и Зеленский в итоге переиграет Путина - мнение14:09
- В Украине уже скоро могут потерять работу около сотен тысяч граждан - причина 13:47
- Зеленский объяснил, кто теперь сможет покупать украинскую землю12:47
- «Война на Донбассе заканчивается?»: В пресс-центре ООС сообщили об улучшении ситуации на фронте12:03
Отрадно: Украинец написал саундтрек к новому сериалу «Беверли-Хиллз 90210». ВИДЕО
Песня украинского музыканта Максима Сикаленко, известного под псевдонимом Sunsay, прозвучала в одной из серий продолжения популярного сериала 90-х Беверли-Хиллз, 90210.
В комментарии The Lime исполнитель признался, что формате проекта Cape Cod записал композицию совместно с ирландским блюзовым вокалистом Ричардом Фаррелом, передает Главред.
"Год назад я пересматривал старые кассетные пленки дома у родителей и захотелось запечатлеть ту самую беззаботность и светлость, которую часто испытываешь, будучи ребенком. Об этом я рассказал Ричарду Фарреллу и попросил его сконцентрироваться на том же чувстве", - вспомнил музыкант.
Трек Cape Cod прозвучал в заключительной серии Беверли Хиллз, о перезапуске которого стало известно весной нынешнего года.
"Мне написали представители агентства, которым были переданы права на использования музыкальных произведений в фильмах и сериалах. Честно - прыгал по комнате. Первым делом позвонил невесте, потом родителям. Мне кажется, я все еще не до конца осознал произошедшее, потому что в 90-х отношение к сериалам и ТВ было гораздо более трепетным. Ты не просто смотрел один из очередных миллионных сериалов, вышедших на стриминговых сервисах, а будто проживал историю героев вместе", - сознался Sunsay.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, сериал, саундтрек, Беверли Хиллз, 90210, украинец
- Запрет «Сватов»: раскрыты подводные камни закона
- ФСБ, Курченко и попытка госпереровота: Луценко показал "сенсационные" доказательства измены Саакашвили. ВИДЕО
- Боевики ЛНР без лишнего шума отстранили еще одного человека Плотницкого
- "Моськи Путина проиграли", - российский политолог пророчит переворот в Кремле
- "Квартал 95" приступил к съемкам сериала "Недотуркані" - о депутатах ВР
- Москаль сделал громкое признание о переговорах с "ЛНР": "Теперь этого человека в живых нет"
- «Война на Донбассе заканчивается?»: В пресс-центре ООС сообщили об улучшении ситуации на фронте12:03
- «Мост имел важное значение»: Гиркин рассказал детали взрыва моста в Луганске11:30
- Боевики "Л/ДНР" резко сменили тактику обстрелов ВСУ на Донбассе накануне отвода войск10:48
- Украина в Минске озвучила условия реализации «формулы Штайнмайера»08:47
- «Это не капитуляция!»: В МО рассказали все тонкости разведения сил на Донбассе08:14
- Неподконтрольная Украине Еленовка обесточена из-за обстрела21:15
- В Минобороны рассказали, как будут разводить силы на Донбассе21:00
- «Формула Штайнмайера»: росСМИ сообщают, что Украина отказалась подписывать данное обязательство19:16
- Украина готовится к полному отводу войск, - командующий ООС18:52
- "Укрзализныця" отменила поезд Мариуполь-Киев-Жмеринка16:30
- Специалисты подсказали рецепт эффективного рецепта от простуды16:42
- Отрадно: Украинец написал саундтрек к новому сериалу «Беверли-Хиллз 90210». ВИДЕО16:20
- Горят десятки гектаров: Крым накрило новое ЧП 16:00
- Зеленский поразил поступком накануне встречи с Трампом: «это может перевернуть все»15:45
- Синоптики прогнозируют в Украине первые заморозки15:20
- Верховная Рада запустила реформу прокуратуры от Зеленского - список изменений14:50
- Бывший регионал Ефремов отпущен на свободу под личное обязательство14:22
- Ничего еще не пропало, и Зеленский в итоге переиграет Путина - мнение14:09
- В Украине уже скоро могут потерять работу около сотен тысяч граждан - причина 13:47
- В Шотландии заговорили об автономии13:30
- Специалисты подсказали рецепт эффективного рецепта от простуды16:42
- Эти простые советы помогут существенно снизить риск мигрени13:00
- Кому противопоказаны прививки от гриппа09:50
- Медики подсказали, какой завтрак укрепляет мужскую силу07:10
- Самая безопасная поза для сна22:40
- Эксперты рассказали, как активизировать похудение во сне20:35
- Опасные болезни, которые можно перепутать с простудой16:00
- Названы продукты, хорошо помогающие справиться со стрессом14:46
- Названы признаки того, что это – не первая ваша жизнь на Земле12:48
- Врачи назвали напиток, полезный сердца и мозга10:06
- Путину «помогут» уйти с Донбасса, раскрыт хитрый план: Так продолжаться больше не может!
- Стало известно, какая крупа очищает печень от токсинов
- Блогер из Донецка рассказал о нововведениях на КПП «Еленовка» и «Октябрь»
- Людей расстреляли на границе с Россией, это международный скандал: первые подробности
- Опасные болезни, которые можно перепутать с простудой
- Восемь фактов о щекотке, которые вы могли не знать
- Минималку изменят: какие пенсии и зарплаты украинцы будут получать в 2020 году
- «Ярко, напористо и умно»: Гиркин прокомментировал действия Зеленского по Донбассу
- Зеленский уготовил план по Донбассу, Путин в ауте: всплыли детали важного прорыва
- Оккупированный Донбасс умирает: наружу вылезла катастрофа, какой в "Л/ДНР" еще не было