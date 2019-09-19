Рада решила судьбу Зеленского, подписан роковой закон: подробности

19.09.2019 21:40

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 19 сентября подписал закон об импичменте президента Украины.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поставил свою подпись под законом №1012 «Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)». Об говорится на официальном сайте парламента.

Теперь подписать закон должен президент Владимир Зеленский.

В соответствии с ним, парламент имеет право отстранить главу государства от своей должности, если тот совершил государственную измену или иное преступление.

Если в повестку дня парламента будет внесен вопрос об инициировании импичмента, то депутаты должны будут создать специальную временную следственную комиссию, которая займется расследованием факта и обстоятельств совершения президентом государственной измены или иного преступления.

В свою очередь, глава государства имеет право в случае начала процедуры импичмента заручиться поддержкой юридических защитников.

После того, как народные депутаты примут решение об обвинении президента в преступлении, парламент должен будет обратиться в Конституционный и Верховный суды, которые, в свою очередь, должны подтвердить, что парламент действовал с соблюдением конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте, а также о том, что преступления, в которых обвиняют президента, содержат признаки госизмены или иного преступления. Только после этого Верховная Рада принимает решение о смещении президента с поста в порядке импичмента.

Для того, чтобы решение об импичменте было принятым, за него должны проголосовать не менее трех четвертей народных депутатов от конституционного состава ВР.

Если Верховная Рада не примет постановление, председатель парламента от имени законодательного органа должен извиниться перед президентом.

Источник: https://politeka.net