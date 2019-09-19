Стало известно о новом месте работы Надежды Савченко

19.09.2019 19:10

Бывший нардеп Украины Надежда Савченко устроилась на работу на телеканале Zik.

Стало известно, что Савченко станет ведущей телешоу «Комментатор. Верховная Рада с инсайтом».Об этом говорится в анонсе телеканала.

Также Надежда Савченко расскажет, «что происходит в кулуарных разговорах», «как у вас воруют ваши деньги из бюджета, как принимаются преступные для украинцев законы» и так далее.

Источник: https://donpress.com