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В Украине уже скоро могут потерять работу около сотен тысяч граждан - причина
Законопроект, предусматривающий резкое повышение налогов для горнообогатительных предприятий, может стать погребальным набатом не только для самих этих предприятий, но и для всей украинской экономики.
Если в Парламенте подержат законопроект № 1210, которым предусматривается четырехкратное повышение налогов для предприятий горнодобывающей отрасли, то экономика Украины может обрушиться.
Такой тревожной мыслью поделился в эфире телеканала "112 Украина" эксперт по экономическим вопросам Юрий Гаврилечко, передает Диалог.UA. Дело в том, что отечественные ГОКи просто не выживут при таком усилении налогового пресса. Естественно, что все эти налоги уйдут в себестоимость продукции. Вследствие этого продукция этой отрасли станет абсолютно неконкурентоспособной как на внешнем, так и на внутреннем рынках.
На внешнем рынке опустевшую нишу тут же займут Россия и Турция. И если даже закон удастся каким-то чудом вернуть на исходные позиции, вернуть позиции на внешнем рынке Украине вряд ли удастся.
Таким образом, наша страна из-за этого может потерять около 30% своего экспорта и, соответственно, такую же часть своих валютных поступлений. Нужно ли говорить, что это приведет к сворачиванию многих бюджетных социальных программ, которые и сейчас финансируются весьма скудно. Положение усугубится тем, что, вероятней всего, Украине откажут в ожидаемом 5-миллиардном кредите от Международного валютного фонда, что неудивительно, ведь МВФ не станет давать долг заемщику, которому нечем будет отдавать взятые деньги.
Уже сегодня руководство "Криворожстали" заявляет о том, что, если этот закон вступит в силу, то предприятие придется закрыть. Можно не сомневаться, что за "Криворожсталью" последуют и другие предприятия отрасли.
А на них, между тем, работает около 190 тысяч человек. При этом, если учесть смежные отрасли и предприятия, которые в своей производственной деятельности связаны с ГОКами, то без работы и без средств к существованию может остаться почти миллион человек.
Ранее мы приводили развернутый комментарий блогера Кирилла Сазонова по этой же теме. Пресловутый законопроект 1210, еще не став законом, уже вызвал шквал критики, причем не только в Украине, но и за рубежом. Люди, сведущие в экономике, говорят, что из-за такого резкого повышения рентных платежей украинские предприятия вынуждены будут, уплатив налоги, тихо умереть. Захочет ли власть внять голосу народа, неизвестно. Пока все держат паузу.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, законопроект, работа
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