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Верховная Рада пересмотрит закон о пенсионном возрасте для женщин
19.09.2019 07:45
Президент Украины Владимир Зеленский вернул на рассмотрение Верховной рады законопроект № 1086 (в новом созыве ВР регистрационный № 0972) «О внесении изменений в закон Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“ (относительно усовершенствования пенсионного обеспечения)».
Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.
Как отмечает автор законопроекта, народный депутат 8 созыва ВР из фракции Радикальной партии Юрий Шухевич, данный закон предлагает разрешить до 2022 года женщинам выходить на пенсию в 55 лет при наличии 30-летнего стажа и при условии увольнения с работы.
Последний этап прохождения документа — готовится на рассмотрение с вето президента.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, возраст, женщина, Верховная Рада, пенсии
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