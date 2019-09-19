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Зеленский договорился с США, Путину это не понравится: раскрыты детали важного разговора
Владимир Зеленский провел телефонную беседу с вице-президентом США Майком Пенсом
Об этом вечером 18 сентября сообщили на официальном сайте президента Украины. Известно, что политики обсуждали поддержку Украины со стороны США, а также детали двустороннего сотрудничества.
Так, Зеленский поблагодарил Пенса за его личную роль в принятии решения о продлении программы помощи Украине в сфере безопасности и выразил надежду, что в следующем году объемы такой помощи со стороны США только возрастут.
«Владимир Зеленский подчеркнул значимость поддержки, которую оказывают Соединенные Штаты для укрепления обороноспособности Украины и реформирования национального сектора безопасности и обороны. Стороны констатировали плодотворное развитие украинско-американского сотрудничества в сфере энергетики и высказались за его дальнейшее активное расширение», — сообщается на сайте президента.
Политики также подчеркнули, что довольны нынешним уровнем взаимодействия Украины и США.
Зеленский рассказал собеседнику о реформах, направленных на противодействие коррупции в Украине. В свою очередь, Пенс отметил прогресс Украины в проведении масштабных реформаторских мероприятий и выразил поддержку этих усилий новой украинской власти.
Ранее в Офисе президента озвучили план главы государства на заграничные поездки в следующем году.
Так, Владимир Зеленский планирует посетить страны Латинской Америки и Африки в 2020 году, сообщил замглавы Офиса президента Игорь Жовква на совместном заседании комитетов по внешним делам и европейской интеграции.
«Мы будем планировать визиты президента в страны Латинской Америки… Есть страны, которые важны с экономической точки зрения. Это Бразилия, Аргентина, Чили, Перу», — отметил замглавы ОП.
По словам Жовквы, Бразилия уже выражает готовность к организации визита украинского президента.
Также без внимания президента не останется и африканский регион.
«Есть инициативы по активизации экономического взаимодействия со странами африканского региона. Такие предложения поступают в Офис президента», — добавил Жовква.
Кроме того, в октябре 2019 года Зеленский планирует посетить Японию по случаю интронизации нового императора Японии Нарухито.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, США, Донбасс, оборона, Зеленский
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