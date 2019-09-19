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Зеленский объяснил, кто теперь сможет покупать украинскую землю
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложенная властями модель открытого рынка земли предполагает, что ее покупать или продавать смогут только украинские граждане и украинские компании.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил в ходе конференции по реформе управления земельными отношениями "Земля как фактор развития украинского села" в Киеве.
По его словам, вопрос рынка земли на сегодняшний день является "очень чувствительным" и поэтому требует широкого и публичного обсуждения для того, чтобы развеять все мифы и манипуляции, которые "посеяли в сознании граждан" за последние почти 20 лет и для того, чтобы найти оптимальные и сбалансированные решения модели открытого рынка земли.
"Первое и главное - земля принадлежит украинцам. В модели, которую предлагаем мы с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и украинские компании", - отметил президент.
"Страшилки про китайцев, арабов или инопланетян, которые вывезут нашу землю вагонами - это бред", - подчеркнул Зеленский.
"Земля - это собственность граждан и у них, наконец должно появиться не гибридное, а полноценное право собственности на свою родную землю. Это право владеть, пользоваться и распоряжаться своей землей, иначе - начинается Советский Союз, начинается совок, когда мы, граждане, получили якобы свои квартиры, но не могли их продавать легально, и это неправильно. В результате появились незаконные серые схемы и махинации. То же сейчас у нас происходит с землей", - подчеркнул глава государства.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, рынок, продажа, земля, Зеленский
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