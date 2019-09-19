- «Война на Донбассе заканчивается?»: В пресс-центре ООС сообщили об улучшении ситуации на фронте12:03
- Зеленский пошел в наступление в Минске: РФ и боевики в шоке11:45
- «Мост имел важное значение»: Гиркин рассказал детали взрыва моста в Луганске11:30
- Приметы на 19 сентября: что нельзя делать в Михайлов день11:13
- Боевики "Л/ДНР" резко сменили тактику обстрелов ВСУ на Донбассе накануне отвода войск10:48
- «Дождливо, зябко и промозгло»: синоптики огорчили прогнозом на ближайшие дни10:16
- «На контакты не шел, требовал поговорить с…»: что известно о «минере» моста Метро в Киеве09:38
- Зеленский встретится с Путиным и обсудит новую формулу09:05
- Украина в Минске озвучила условия реализации «формулы Штайнмайера»08:47
- Зеленский договорился с США, Путину это не понравится: раскрыты детали важного разговора08:30
Зеленский пошел в наступление в Минске: РФ и боевики в шоке
Представитель РФ Борис Грызлов на переговорах в Минске, а также делегат от самопровозглашенной, так называемой "ЛНР" Владислав Дейнего выразили огорчение тем, что представители Украины не поставили свои подписи под документом, известным как "формула Штайнмайера". Их заявления по результатам переговоров в Минске опубликовало информационное агентство "РБК".
"Представители Киева отказались подписать "формулу Штайнмайера", то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса", - заявил Грызлов.
Представитель боевиков Дейнего выразил негодование по поводу того, что представители Украины не поставили свою подпись под документом.
"Сегодня мы можем констатировать, что Украина сорвала саммит "нормандской четверки", - сказал боевик.
Инсайдеры сообщают, что Украина нарочно поднимает ставки, чтобы в итоге предложить свой план - так называемую "дорожную карту Зеленского", где будет всё гораздо прозрачнее, проще, последовательней и будет иметь четкое описание. Украинская сторона будет выдвигать свои условия - сначала контроль над участком границы с Россией и разоружение самопровозглашенных "республик", и только потом - выборы или референдумы.
Параллельно с этим, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в случаи отсутствия решения конфликта на основе Минских соглашений, будет приниматься решение о введение миротворческих войск на территорию Донбасса.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, Минск, переговоры, боевики, Зеленский
- В Горловку прибыло "подкрепление" для боевиков ДНР из РФ
- Минские переговоры и полицейская миссия ОБСЕ на Донбассе: версия оккупантов
- Свершилось! В Минске подписали важнейшее соглашение по Донбассу
- Переговоры по Донбассу в Минске: СМИ назвали имя политика, который займет место Кучмы
- Российский переговорщик по Донбассу Борис Грызлов получил новую должность
- Власти "Л/ДНР" сделали Украине неожиданное предложение: боевики готовы начать сразу после "выборов
- «Война на Донбассе заканчивается?»: В пресс-центре ООС сообщили об улучшении ситуации на фронте12:03
- «Мост имел важное значение»: Гиркин рассказал детали взрыва моста в Луганске11:30
- Боевики "Л/ДНР" резко сменили тактику обстрелов ВСУ на Донбассе накануне отвода войск10:48
- Украина в Минске озвучила условия реализации «формулы Штайнмайера»08:47
- «Это не капитуляция!»: В МО рассказали все тонкости разведения сил на Донбассе08:14
- Неподконтрольная Украине Еленовка обесточена из-за обстрела21:15
- В Минобороны рассказали, как будут разводить силы на Донбассе21:00
- «Формула Штайнмайера»: росСМИ сообщают, что Украина отказалась подписывать данное обязательство19:16
- Украина готовится к полному отводу войск, - командующий ООС18:52
- "Укрзализныця" отменила поезд Мариуполь-Киев-Жмеринка16:30
- Вышел трейлер фильма-номинанта на "Оскар" от Украины (ВИДЕО)12:15
- «Война на Донбассе заканчивается?»: В пресс-центре ООС сообщили об улучшении ситуации на фронте12:03
- Зеленский пошел в наступление в Минске: РФ и боевики в шоке11:45
- «Мост имел важное значение»: Гиркин рассказал детали взрыва моста в Луганске11:30
- Приметы на 19 сентября: что нельзя делать в Михайлов день11:13
- В Италии создали "туристическую" электрогитару11:00
- Боевики "Л/ДНР" резко сменили тактику обстрелов ВСУ на Донбассе накануне отвода войск10:48
- Путин в ловушке, переворот готовят самые близкие: фатальные подробности10:30
- «Дождливо, зябко и промозгло»: синоптики огорчили прогнозом на ближайшие дни10:16
- Кому противопоказаны прививки от гриппа09:50
- Кому противопоказаны прививки от гриппа09:50
- Медики подсказали, какой завтрак укрепляет мужскую силу07:10
- Самая безопасная поза для сна22:40
- Эксперты рассказали, как активизировать похудение во сне20:35
- Опасные болезни, которые можно перепутать с простудой16:00
- Названы продукты, хорошо помогающие справиться со стрессом14:46
- Названы признаки того, что это – не первая ваша жизнь на Земле12:48
- Врачи назвали напиток, полезный сердца и мозга10:06
- За каменной стеной: названы самые надежные знаки Зодиака09:45
- Как снизить высокое давление без лекарств09:00
- Путину «помогут» уйти с Донбасса, раскрыт хитрый план: Так продолжаться больше не может!
- Стало известно, какая крупа очищает печень от токсинов
- Людей расстреляли на границе с Россией, это международный скандал: первые подробности
- Опасные болезни, которые можно перепутать с простудой
- Восемь фактов о щекотке, которые вы могли не знать
- Минималку изменят: какие пенсии и зарплаты украинцы будут получать в 2020 году
- Блогер из Донецка рассказал о нововведениях на КПП «Еленовка» и «Октябрь»
- «Ярко, напористо и умно»: Гиркин прокомментировал действия Зеленского по Донбассу
- Зеленский уготовил план по Донбассу, Путин в ауте: всплыли детали важного прорыва
- Оккупированный Донбасс умирает: наружу вылезла катастрофа, какой в "Л/ДНР" еще не было