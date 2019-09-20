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Боевик "ДНР" Прилепин предрек переворот в России - Путина ждет громкое свержение
От писателя и террориста, воевавшего за "ДНР", Захара Прилепина поступило заявление о том, что настроения в РФ говорят о приближении переворота. Так, по словам Захара Прилепина, признаки переворота он узрел в том, как общественность отреагировала на арест актера Павла Устинова. Он был приговорен на 3,5 года тюрьмы за то, что якобы вывихнул плечо ОМОНовцу во время протеста в Москве. Примечательно, что он даже не принимал участие ни в каких акциях. Информацию передает https://www.dialog.ua/. Прилепин отметил, что нет политических сил, которые представляют большинство. Однако есть клубы миллионеров по интересам, которые выдают себя за политиков, переживающих о народе. В свою очередь, сейчас меньшинство подумывает о перевороте власти. В так называемом меньшинстве оказались кремлевские игроки, которые осознают, что окажутся за бортом после 2024 года, силовики спецслужб, радикальная либеральная интеллигенция, молодежь. По мнению террориста Прилепина, переворот будет осуществлен именно в их интересах.
Теги: Россия, Донбасс, боевик, ДНР
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