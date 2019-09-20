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Экс-глава МИД Украины объяснил, как Украина должна вести переговоры с Россией
Власти Украины вместо «формулы Штайнмайера» должны продвигать собственную стратегию по освобождению Крыма и Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины в 2007—2009 годах Владимир Огрызко.
По его словам, у РФ и Украины совершенно противоположные трактовки «формулы Штайнмайера»:
«Мы все время оперируем какими-то формулами: то Штайнмайера, то Москва нам что-то подкинет. У нас должна быть своя четкая и понятная идея, которую мы должны продвигать. А то получается, что мы постоянно отвечаем на давление, угрозы, шантаж и тому подобное».
Огрызко уточнил, что Кремль пытается диктовать Украине условия, хотя должно быть наоборот.:
«Мы напали на Россию? Мы оккупировали у нее часть территории? Или как? Какова логика такой тактики переговоров? Правда за нами. Бог за нами. Поэтому мы должны вести вперед, а не отвечать на обвинения агрессора. Пока у нас не будет четкого понимания — до тех пор ситуация будет патовой. И все эти встречи и разговоры будут только разговорами».
Также, комментируя слова нынешнего министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о «формуле Зеленского», Огрызко отметил:
«Буду очень рад, если она есть. И если украинская общественность и СМИ смогут ее услышать, обсудить и сделать свои выводы».
Он добавил, что Минские соглашения — не более, чем просто договоренности, которые даже не ратифицированы Украиной и посоветовал руководствоваться в этом вопросе исключительно международным правом, которое предусматривает ответственность агрессора за свои действия и право страны на самооборону.
Источник : https://donpress
Теги: Украина, Россия, переговоры, МИД
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