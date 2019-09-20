Газовые переговоры: эксперты объяснили неожиданное предложение России

20.09.2019 17:10

Представители Украины, Еврокомиссии (ЕК) и России провели 40-минутные трехсторонние консультации по газу в Брюсселе. Главной темой обсуждения стал контракт на транзит российского газа через Украину в Европу, который истекает 1 января 2020 года.

После встречи, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транзита газа через Украину – при условии, что Киев имплементирует европейское законодательство до 2020 года.

Такая риторика говорит о том, что РФ действительно решила пойти на уступки, ведь "Северный поток – 2" пока не запущен, считает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Россия понимает, что без украинской ГТС в условиях, когда "Северный поток – 2" не достроен, не может выполнить свои экспортные обязательства и будет вынуждена платить огромные штрафные санкции. Поэтому она готова подписывать с Украиной контракты на европейских условиях - но непонятно с какими объемами, с каким тарифом и на какой период", – отмечает он.

Интересно, что в ходе "трехсторонки" российская сторона также подняла вопрос прямых закупок газа Киевом, от которых Украина отказалась еще в 2015 году. А вот выполнять решения Стокгольмского арбитража и платить штрафы в пользу "Нафтогаза" "Газпром" по-прежнему не намерен.

"Видите, как вопрос стоит? Наши поехали договориться о транзите, а получается россияне нам предложили покупать этот газ, и наши ничего не ответили", – комментирует сопредседатель "Фонда энергетических стратегий" Дмитрий Марунич.

Омельченко подчеркивает, что украинская сторона и не смогла бы дать ответ на такое предложение РФ, так как делегация не была уполномочена вести переговоры на этот счет.

Впрочем, опасаться новой "газовой иглы" от Кремля пока рано. Например, Марунич уверен: вопрос выполнения решения Стокгольмского арбитража застопорит дальнейшие переговоры на тему поставок.

"Скорее всего и не ответят [со стороны Украины], потому что позиция [главы "Нафтогаза" Андрея] Коболева и не только: "Давайте выполнять решения арбитража". А там ступор", – говорит эксперт.

Несмотря на риск увеличения энергозависимости от РФ, эксперты не отрицают, что вариант с прямыми поставками можно и обсудить – но все зависит от конкретных условий.

"Теоретически, могут быть определенные консультации на этот счет… Выгодно нам или нет – все зависит от условий", – резюмировал Омельченко. Источник : https://www.segodnya.



